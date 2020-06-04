تحذير من خطورة ارتداء الأطفال دون سن الثالثة للكمامة

04 يونيو 2020 - 08:48 م

كشفت المبادئ التوجيهية الجديدة للحكومة البريطانية، أن الأطفال دون سن الثالثة يجب ألا يرتدوا أقنعة الوجه.





كانت الحكومة قالت في السابق، إن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين لا يجب أن يرتدوا الأقنعة، لكنها غيرت الآن نصيحتها بشأن الحد الأدنى للسن.





تزامن ذلك مع عودة الأطفال هذا الأسبوع إلى المدرسة حيث اختار بعض الآباء تغطية وجه أبنائهم، على الرغم من أن ذلك لم يكن إلزاميًا.





إلا أنه يجب ألا يرتدي الأقنعة أي طفل غير قادر على إزالتها بمفرده، وكذا من المهم ألا يكون من الصعب على الطفل التنفس وأن تكون آمنة بالنسبة له.





لكن بالنسبة للأطفال الذين يبلغون من العمر ما يكفي، ومع تضاؤل الإمدادات، يوصي الخبراء بعمل أقنعة الوجه الخاصة بهم إذا لم يتمكنوا من الحصول على أي منها.





ويأتي التوجيه الحكومي الجديد بعد أن حذر الخبراء في السابق من أن الأطفال الصغار يرتدون الأقنعة والأغطية.





وقال الأطباء في السابق أن الأقنعة تجعل الاستنشاق والزفير أكثر صعوبة للأطفال دون سن الثانية بالنظر إلى وجود مسالك هوائية أصغر، مما قد يؤدي إلى الاختناق.





وبدلاً من ذلك، يحث الأطباء الآباء على إبقاء الأطفال الصغار والرضع خارج الأماكن العامة أثناء تفشي وباء فيروس كورونا، بالإضافة إلى التأكد من ممارسة أفراد العائلة لنظافة أيديهم.





يمكن أن يكون ارتداء القناع بمثابة حاجز مادي لمنع إصابة الآخرين إذا كنت مريضًا عن طريق سد القطرات التي تخرج عند السعال أو العطس.





لكن بعض الخبراء يحذرون جادلون بأن الناس يمكن أن يصيبوا أنفسهم عن طريق الخطأ عند خلع القناع.





وقال الدكتور دانييل أتكينسون، الطبيب العام والرئيس السريري في موقع (Treated.com) لصحيفة "ذا صن": "هناك مخاطر مرتبطة بالأطفال والرضع الذين يرتدون الأقنعة".





وأضاف: "على سبيل المثال، لدى الأطفال ممرات هوائية أصغر يجب أن تعمل بجد أكبر لامتصاص الأكسجين من خلال قناع الوجه. وهناك أيضًا خطر أن يحاول الطفل إزالة القناع، وأن يصبح متشابكًا ويحتمل أن يتسبب في إصابة".



