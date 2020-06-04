  • الجمعة 05 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر12:32 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مقاهي

"السياحة": إعادة فتح المطاعم والكافتيريات قريبًا

الدواء

دواء لالتهاب المفاصل يقلل وفيات كورونا إلى النصف

أرشيفية

«تويتر» يدخل في مواجهة جديدة مع «ترامب» بسبب «الكلب المسعور»

وزيرة الصحة

«الصحة»: أعداد مصابي كورونا تعاود الارتفاع ووفاة 38 حالة

محمود الخطيب

تصعيد جديد من الأهلي ضد الزمالك

تحذير من خطورة ارتداء الأطفال دون سن الثالثة للكمامة

تحذير من خطورة ارتداء الأطفال دون سن الثالثة للكمامة

جانب من المشهد

"فرانس برس" تكشف حقيقة فبركة"الجزيرة" مقطع مثير عن مصر

وزيرة الصحة

بعد مديرة المكتب الفني.. إصابة مستشار وزيرة الصحة بـ"كورونا"

هوجان، أسطورة مصارعة المحترفين

انهيار أسطورة هوجان.. تصريحات عنصرية وفضيحة مع زوجة أقرب أصدقائه

كمامة

دراسة هامة: نقع الكمامة في ماء الملح يمنع تسرب "كورونا"

«الصحة»: تعافي 7756 مصابًا من فيروس كورونا

الحياة السياسية

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

«الصحة»: ارتفاع عدد حالات الشفاء من مصابي "كورونا" إلى 1730

#

بالفيديو.. بيان من الصحة بشأن الأجنة في بطون أمهاتهم

#

تفاصيل إصابة أسرة بالكاملة بفيروس كورونا وتعافيها

#

أول حالة تعافي من "كورونا" في البحرين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة ، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.

وأعلنت الوزارة، عن تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

الثانوية العامة.. لا تنتظروا "جهيزة"

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فنانة شهيرة بعد نجاتها من الموت: «كورونا من صنع الإنسان»
» «الصحة» تكشف عن المحافظات الأقل تضررًا من كورونا
» الأردن يعلن اقتراب موعد العثور على لقاح كورونا
» القبض على ممثل بورونو شهير بعد وفاة مصور بسم الضفدع
» انهيار أسطورة هوجان.. تصريحات عنصرية وفضيحة مع زوجة أقرب أصدقائه
» "أردوغان": سننقب عن النفط في "المتوسط" قريبًا
» اعتقال أمريكي لتظاهره بدون كمامة
» إصابة الحراسات الخاصة لوزير التعليم العالي بـ"كورونا"
» حقيقة فرض عقوبات على عدم ارتداء الكمامة بالسيارات الخاصة
» وفاة طفلة 10 سنوات متأثرة بكورونا في كفر الشيخ
» حبس «دييجو كوستا» نجم أتلتيكو مدريد بتهمة التهرب الضريبي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:15 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية