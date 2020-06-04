مصطفى بكرى يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

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كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن حقيقة إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المواقع الخاصة بجماعة الإخوان الإرهابية نشرت أخبار كاذبة بأنه أصيب مع أسرته بفيروس كورونا وأنه تم إقامة إجراءات أمنية مشددة حول منزله.
وتابع الإعلامي مصطفى بكري، أن المواقع الإخوانية نشرت صوره له وهو يتبرع بالدم يوم 12 ديمسبر2016 في حادث الكاتدرائية.
واستطرد بكري أنه تعود من الإخوان على الكذب والافتراء وهي نفس الأكاذيب والشائعات، قائلا : «محدش محصن من المرض والله سبحانه وتعالى ينتقم من الخونة والمزيفيين الذين يكنون الكراهية لمصر.

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