رئيس لجنة مكافحة كورونا: لم نصل لمرحلة كارثية بعد

04 يونيو 2020 - 10:30 م

قال الدكتور حسام حسنى أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن فيروس كورونا مرض سريع الانتشار ولكن نسبة وفاته لا تتعدى الـ2% من أعداد المصابين.



وأوضح "حسني" أن الدراسات العلمية لم تثبت أن المتعافين من كورونا لا يمكن أن يصابوا بالوباء من جديد خاصة وأن الفيروس قادر على مهاجمة الشخص بطرق جديدة.



وأضاف الدكتور حسام حسني، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة القاهرة والناس، يوم الخميس، أن الوضع الآن في فترة حذر شديد ولكن لم نصل إلى مرحلة الكارثة وهي مرحلة فقدان المنظومة الصحية للأدوات، مضيفا: "عمرنا ما نوصل للمرحلة دي ولكن لا بد من الحذر من الأطباء في التشخيص والمواطنين".

