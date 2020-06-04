طبيب متعافي من كورونا يوجه كلمة هامة للمصريين

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رواية مبشرة من طبيب متعافى من كورونا

عرض الإعلامي محمد موسى، خلال تقديم برنامج خط احمر، المذاع على قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الخميس، فيديو لطبيب متعافي من فيروس كورونا المستجد، يحكي خلاله ما مر به أثناء إصاباته بالفيروس.
وأكد الطبيب، خلال الفيديو الذي عرضه البرنامج، أن الاصابة بالفيروس ومواجهته ليس كما يتخيل البعض، حيث إن ما مر به أمر بسيط، واصفه بالتجربة البسيطة والسهلة، مفيدا بأنه رغم أنه مرض منتشر، ولكنه ليس قاتل.
وتحدث الطبيب المتعافي خلال الفيديو الأسباب الرئيسية التي تؤدي للوفاة من الفيروس، والتي على رأسها كسر الروح المعنوية وشدة الخوف والتهويل والتوتر والوهم، مشددا على أن الكورونا ما هي إلا دور برد عادي، وله علاج ونسب الشفاء منه قوية، خاصة أن كبار السن تعافوا منه، إلا إذا كان لديهم امراض مزمنة.
ونصح الطبيب بضرورة استخدام كميات كبيرة من السوائل لأنها تساعد في التعافي بشكل كبير.

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