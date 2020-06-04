» رئيس لجنة مكافحة كورونا: هذا هو سر زيادة المصابين

04 يونيو 2020 - 11:00 م

أكد الدكتور حسام حسنى أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، عدم انتهاء فترة انتشار فيروس كورونا المستجد ولا يوجد توقع لمدة الانتهاء لذلك لا بد من استمرار الحذر واللجوء للرعاية الطبية المبكرة حال الشكوك بالتعرض للإصابة بالوباء العالمي.



وأوضح الدكتور حسام حسني، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة القاهرة والناس، اليوم الخميس، أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الرزاز من الفم وليس من خلال الهواء، قائلا: "الاولى ان مصاب كورونا يلبس ماسك طبي ثم اللي حوله يلبسوا، وكورونا ليس بالمرض المعدي اذا تم اتخاذ الاجراءات الاحترازية".



وكشف الدكتور حسام حسني، عن أن الزيارات العائلية التي تمت بين المصريين خلال شهر رمضان المبارك تسببت في زيادة أعداد المصابين بكورونا، كما أشار إلى أن الأسطح الخشبية والمعدنية تساهم في نقل كورونا لذلك على الجميع تعقيمها باستمرار، مطالبا باستمرار الحياة بصورة طبيعية مع أخذ وسائل الحماية لأولادنا وتوفير شروط التباعد.

