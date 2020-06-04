"شوقي" يكشف حقيقة الدور الثالث لامتحانات الثانوية

أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني د. طارق شوقي، حقيقة الترم الثالث لطلاب الثانوية العامة بسبب ظروف أزمة كورونا.



وأكد شوقي أن الوزارة ستضطر لعمل امتحانين بعد امتحان الدور الأول للثانوية العامة 2020، موضحا أنه بعد امتحانات الدور الأول لـطلاب الثانوية العامة سيتم عقد امتحانات الدور الثاني ويسمح فيها للطلاب الذين لم يتمكنوا من دخول الدور الأول بسبب الحجر الصحي والإصابة بفيروس كورونا بدخولها بالدرجة كاملة كمحاولة أولى.

