الشيخة إقبال الصباح تعتذر للمصريين: "هما اللى ربونا وعلمونا"

04 يونيو 2020 - 11:40 م

قدمت الشيخة إقبال الصباح، من الأسرة الحاكمة في الكويت، الاعتذار إلى الشعب المصري وإدانتها للإهانات التي وجهت للمصريين في الكويت.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أنها تعتذر إلى المصريين عما حدث من مهاترات في الفترة الأخيرة قائلة: «المصريين هما اللي علمونا وعلمونا كل شيء في الدنيا».

