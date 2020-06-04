الرئيس المكسيكي: لسنا مثل نيويورك في تعاملنا مع كورونا

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دافع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، عن تعامل حكومته مع فيروس كورونا، بعدما أظهرت بيانات رسمية ارتفاع عدد الوفيات خلال الـ24 ساعة لأعلى مستوى منذ بدء تفشي الوباء.
وقال لوبيز أوبرادور خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن «هذه ليست نيويورك... سنستمر على هذا النحو، نعتني بأنفسنا. لن نتخلى عن حذرنا».
وأضاف: «المكسيك تسيطر على الفيروس، والبلاد شهدت عدد وفيات أقل بالنسبة لعدد السكان مقارنة بفرنسا وإسبانيا وألمانيا والبرازيل».

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