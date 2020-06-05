تعليق أحمد فتحي على إصابة زوجته وبناته بـ كورونا

علق أحمد فتحي، لاعب الأهلي السابق، على إصابة زوجته وبناته بفيروس كورونا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».



وقال «فتحي» عبر «ستوري إنستجرام»: ««ا?شكركم جميعا على الدعاء. اللهم ا?جعله مستجاب»، مضيفًا: «يا رب ا?شفي كل مريض ولا نرى في ا?هلي وزوجتي وا?سرتي والناس ا?جمعين ا?ي سوء».

