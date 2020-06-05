» إصابة الفنان أحمد فلوكس بوعكة صحية مفاجأة

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الفنان أحمد فلوكس
الفنان أحمد فلوكس
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المصريون ـ متابعات

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تعرّض الفنان أحمد فلوكس إلى وعكة صحية، دخل إثرها إلى أحد المستشفيات في منطقة الزمالك، بسبب الإجهاد البدني الشديد، حتى يطمئن الطبيب المعالج على حالته الصحية.
وآخر الأعمال الفنية لـ«فلوكس»، فيلم «الممر» من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة.
وتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى «نور»، ويناقش المرحلة الزمنية بداية حرب 1967 مرورا بحرب الاستنزاف.

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