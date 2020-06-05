"البيئة": فرض عقوبات على مخالفي التخلص الآمن من الكمامات

اكد د. طارق العربي مدير وحدة إدارة مشروعات المخلفات الطبية بوزارة البيئة، ان هناك تنسيق مع وزارة التنمية المحلية بشان دفن النفايات الطبية بطريقة امنة، اضافة الى وجود تنسيق ايضا مع وزارة الصحة في هذا الملف، وهو مفعل من قبل وجود فيروس كورونا، وحاليا يتم على اعلى مستوى بعد ظهور الفيروس.



وصرح "العربي"، في مداخلة عبر سكايب لبرنامج مساء دي ام سي، تقديم الاعلامي رامي رضوان، بان الوزارة تدرس فرض عقوبات على من يتخلص من الكمامات بطريقة غير امنة.