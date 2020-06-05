"البيئة": فرض عقوبات على مخالفي التخلص الآمن من الكمامات

اكد د. طارق العربي مدير وحدة إدارة مشروعات المخلفات الطبية بوزارة البيئة، ان هناك تنسيق مع وزارة التنمية المحلية بشان دفن النفايات الطبية بطريقة امنة، اضافة الى وجود تنسيق ايضا مع وزارة الصحة في هذا الملف، وهو مفعل من قبل وجود فيروس كورونا، وحاليا يتم على اعلى مستوى بعد ظهور الفيروس. وصرح "العربي"، في مداخلة عبر سكايب لبرنامج مساء دي ام سي، تقديم الاعلامي رامي رضوان، بان الوزارة تدرس فرض عقوبات على من يتخلص من الكمامات بطريقة غير امنة.
وذكر مدير وحدة إدارة مشروعات المخلفات الطبية بوزارة البييئة، ان هناك اماكن يتم فيها التخلص الامن من النفايات الطبية، لافتا الى ان الوزارة تسعى لتوفير الكمامات ومهمات الوقاية الشخصية للعاملين بقطاع النظافة حفاظا على صحتهم.
كما اكد د. طارق العربي ضرورة التخلص بشكل امن من النفايات الطبية، خاصة الكمامات، وذلك لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا.