» شاهد.. مواطن يتبرع بمنزلين وسيارة لمصابي كورونا

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كشف محمد رجب بالغ المتبرع لمصابى كورونا بالقليوبية، تفاصيل تبرعه بمنزلين وسيارة لمصابى كورونا بالقليوبية، معلقاً: "احنا فى كبوة وكل واحد عاوز يطلع منها وكل واحد بيساعد بقدر ما يستطيع".  
وأضاف "رجب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل عبر القناة الأولى المصرية: "كان عندنا حالة مرضية راحت المستشفى وتوفاها الله وقالوا مفيش مكان للمستشفى وقلنا احنا عندنا مكان ونجمع تبرعات ونجيب أجهزة"، مردفاً: "6 مصابين فى البلد وفيه منهم تعافوا". 
وكان أحد أبناء قرية طنط الجزيرة التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، أعلن تبرعه بمنزلين يمتلكهما بالقرية وسيارة، لخدمة المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح "رجب"، أن المنزلين يقعان بعيدا عن التجمعات السكنية وبالقرب من نهر النيل ويدخل الهواء النقي إليهما كمكان مناسب للعزل، مشيرا إلى تكليف سائقه الخاص بنقل الحالات إلى أقرب مستشفى لمساندة الدولة في جهودها للقضاء على فيروس كورونا.

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