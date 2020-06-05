تامر أمين: إحنا انتصرنا

05 يونيو 2020 - 11:21 ص



أكد الإعلامي تامر أمين،أن وزارة الصحة المصرية على استخدام هيدروكسي كلوروكين في علاج فيروس كورونا رغم تحذير منظمة الصحة العالمية وتأكيدها أن فاعلية الدواء منخفضة، وطالبت دول العالم بعدم استعماله.



وأضاف أمين خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، بأنحديث الصحة العالمية غير دقيق، وبان الدواء فعال إلى أن منظمة الصحة العالمية تراجعت في حديثها وتدرس اعادة استخدام هيدروكسي كلوروكين مرة أخرى.



وتابع : "انتصرت وزارة الصحة المصرية على أطباء وخبراء وجهابذة منظمة الصحة العالمية،معقبا :"إحنا اللي انتصرنا بخبرتنا".



و أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى اليوم.

