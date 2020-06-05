وكيل مجلس النواب: مش هنرجع تاني للحزب الواحد

05 يونيو 2020 - 11:34 ص

قال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن المعارضة الحالية داخل البرلمان تعددية حزبية، ولأول مرة يكون داخل البرلمان المصرى 20 حزبا سياسيا، لافتاً إلى أن البرلمان المصرى لن يكون به الحزب الواحد مرة أخرى، وذلك فى إشارة إلى الحزب الوطنى المنحل، "مش هنرجع تاني للحزب الواحد لا السياسيين ولا الشعب المصرى هيقبله تاني".



وأضاف خلال حواره مع الإعلامى خالد العوامى، في برنامج "مساء القاهرة"، المذاع على فضائية الحدث اليوم، إن الائتلافات والتكتلات داخل البرلمان من الأشياء المهمة جدا، ولكن لن يكون هناك حزب واحد كما كان فى السابق، فضلاً عن أن البرلمان الحالى يقوم بدور تشريعى بجانب الدور الرقابى المنوط به، وهذه معادلة صعبة جدا.





وأشار، إلى رضاه عن البرلمان الحالي، "البرلمان ياخد 8 من 10.. ده برلمان ثورة وكلنا كنا جايين محملين بأحلام وطموحات كتيرة جدا"، مشيداً بدور وأداء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، فى مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، منذ ظهورها فى مصر.





وتابع، أن القرارات الاستباقية التى اتخذتها الحكومة المصرية جيدة للغاية، منذ بداية جائحة كورونا بالدولة، "لأول مرة الشعب يرضى عن الحكومة بهذا الشكل لأنها تعاملت باحترافية" وبشكل خاص عن تعامل السيسي مع هذه الأزمة داخل الدولة المصرية وتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا في مصر.

