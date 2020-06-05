» إصابة لاعبان بعد الاعتداء حافلة "بنفيكا"

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اعتداء

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ترفيه

برتغال

بنفكيا

تعرضت حافلة فريق بنفيكا البرتغالي، للاعتداء من قبل بعض الجماهير بعد السقوط في فخ التعادل أمام فريق تونديلا ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدورى البرتغالي.

وأصيب عدد من اللاعبين بإصابات بالغة نقلو علي إثرها للمستشفي وهم جوليان فايجل وأندريا زيفكوفيتش.

وأضاف النادي في بيان رسمي عبر موقعها على الإنترنت انه يتعاون مع سلطات الأمن لملاحقة المتسببين في هذا العمل الإجرامي وطالبهم بسرعة الوصول للخارجين عن القانون ومحاسبتهم.

ويحتل بنفيكا المركز الأول بجدول ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 60 نقطة بالتساوي مع بورتو صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف.


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