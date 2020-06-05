بث مباشر لأول صلاة جمعة من المسجد الأقصى

متابعات- أمينة عبد العال
يؤدي المصلون صلاة الجمعة الأولي اليوم في المسجد الأقصى منذ جائحة " كورونا" والتي منعت علي أثرها إقامة الصلاة في المساجد في العديد من الدول خوفا من تفشي الفيروس المستجد.
وتوافد المصلون إلي المسجد الأقصى لإقامة صلاة بعد أكثر من شهرين من غلقه ، و علي أبواب المسجد انتشر أفراد الأمن الإسرائيلي محملين بالأسلحة.
جدر بالذكر أن المصابين بفيروس"كورونا" المستجد علي مستوي العالم تجاوز 6 مليون و 720 ألف، فيما تجاوز عدد الوفيات 393 ألف حالة وتماثل للشفاء 3 مليون و 263 ألف شخص.
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