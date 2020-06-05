» باريس توضح حقيقة اختباء زعيم المعارضة الفنزويلي لديها

05 يونيو 2020 - 12:26 م

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن الأنباء التي ترددت عن وجود زعيم المعارضة الفنزويلي ، خوان جوايدة، في مقر إقامة السفير الفرنسي، كراكاس، غير صحيحة .

وكانت بعض الصحف العالمية تناولت أنباء عن اتهام وزير الخارجية الفنزويلي ، خورخي أربيزا للسفارة الفرنسية في كاراكاس بإخفاء زعيم المعارضة بعد 3 أيام من تلميح الرئيس الفنزويلي ، نيكولاس مادزرز ، بأن غريمه ، خوان جوايدة ، مختبئ في إحدى الممثليات الدبلوماسية.

جدير بالذكر أنه في 23 يناير 2019 أعلن خوان غوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة، نفسه "رئيساً بالوكالة" للبلاد أمام عشرات آلاف من المؤيدين الذين تجمعوا في كراكاس احتجاجاً على الرئيس نيكولاس مادورو ، وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ، الاعتراف به رئيساً بالوكالة.