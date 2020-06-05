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بـ"مليار و نصف"..خبر سار من محافظ الشرقية لمواطنيها

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إكسترا نيوز

الشرقية

التنمية المحلية



زف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية،بشري سارة لأهالي المحافظة ،قائلا :" إن برنامج "مشروعك" تم إطلاقه من وزارة التنمية المحلية، ويستهدف تمويل المشروعات الصغيرة في كافة المجالات، والذي بدوره يساعد في توفير فرص عمل".

وأضاف"غراب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، بأن هناك إقبال كبير من المواطنين على البرنامج بالمحافظة، حيث تلقوا أكثر من 17 ألف طلب، وتم الموافقة على 12 ألف طلب بتمويل يصل إلى مليار و600 مليون جنيه.

وأكد أنهم يقومون بمتابعة تنفيذ المشروعات التي تم الموافقة عليها بشكل دوري، وفي حال مواجهة أصحاب المشروعات أي مشكلات يتم تذليلها فورا، منوها بأن تقدم عدد كبر من السيدات للبرنامج بأفكار مشروعات تقام من المنزل من الأمور الملفتة للنظر.

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