"الجندي" يكشف سر تسمية العرب أولادهم بأسماء الشهوة

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خالد الجندي

أسماء الشهوة

شهوة النساء


قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العرب كانوا يخشون إنجاب ذكور لا يشتهون النساء، موضحًا: "كانوا ممكن يموتوا فيها".

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر شاشة "DMC": "وعشان كده كانوا بيسموا الأولاد بأسماء الشهوة، فعشان يكون عنده صبوة للنساء يسموه صبي، وعشان يبقى عنده غُلمة للنساء يسموه غلام، وعشان تتجوز وتخلف وتفطم ابنها سموها فاطمة".

وتابع: "ومن ثم لا يجب التعامل مع العصاة كما لو كانوا فعلوا منكرا باستجابتهم للشهوة، ولكن فعلوا منكرا بعدم رجوعهم إلى الله، ولا يستقيم أن نتعامل مع البشر على أنهم ملائكة يطيرون في السماء".

وأردف: "متجيش تغري واحد بمعصية ويوافق شهوته وبعدها ترجع تلومه، مينفعش تنيم البنت والولد على سرير واحد وتقول دول إخوات، لأ دول عيال عندهم شهوة منحها لهم الله".

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