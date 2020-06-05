اجتماع عاجل بين الخطيب وفايلر وعبدالحفيظ

عقد رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي، محمود الخطيب، جلسة ظهر اليوم الجمعة، مع رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الا?ول لكرة القدم، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، في حضور عمرو محب، مترجم الفريق.

وناقش الخطيب مع فايلر العديد من الملفات التي تخص الفريق في الفترة الحالية، والاطمي?نان على سير البرامج التدريبية التي يو?ديها كل لاعب بشكل منفرد.

وعقب الجلسة ا?كد عبدالحفيظ ا?ن محمود الخطيب استمع لرو?ية رينيه فايلر واحتياجات الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة، ا?ذا ما قررت الدولة استي?ناف النشاط من جديد.

وحرص ري?يس الا?هلي خلال الجلسة على الاطمي?نان على جميع اللاعبين وسير البرامج التدريبية، التي يتم ا?رسالها للاعبين بانتظام، من خلال وساي?ل التواصل الاجتماعي، ويو?ديها كل لاعب بشكل منفرد، حتى يكون الجميع مستعدًّا للمرحلة المقبلة.