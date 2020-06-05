بريطانيا تستقبل بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

استقبل البريطانيون أفضل بشرى سارة منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث تم رصد تراجع مستويات العدوى إلى النصف.



وأظهر تقرير عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، أن مستويات العدوى بفيروس كورونا المستجد في إنجلترا انخفضت بشكل حاد، ما يبعث الأمل بتخفيف قيود العزل في وقت أبكر مما كان مقررا.

وأشار التقرير إلى أن عدد المصابين بالفيروس في إنجلترا، خارج المستشفيات ودور الرعاية بلغ زهاء 53 ألفا في الفترة ما بين 17 و30 مايو، وهو ما يعادل 0.1 بالمئة من السكان.

ويظهر هذا الرقم انخفاضا كبيرا في الإصابات مقارنة مع تقرير مماثل في الأسبوع الماضي أشار إلى تسجيل 133 ألف إصابة، أي ما يعادل 0.24 بالمئة من السكان.

وشاركت جامعتا أوكسفورد ومانشستر في إعداد التقرير الذي استند إلى نتائج فحوص خضع لها 19 ألفا و723 شخصا.



