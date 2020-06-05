» أخت تقتل شقيتها 8 سنوات بحجة تأديبها

ألقت مباحث قسم شرطة مطروح، القبض على “ش.خ.خ”، بتهمة قتل شقيتها لميس “خ.خ”، تبلغ من العمر 14 عامًا، وتم عرضها على النيابة، حيث أمرت بدورها بحبس المتهمة على ذمة القضية رقم 2987 لسنة 2020 مطروح.

وشهدت منطقة الشيخ صافي بالعزبه الغربيه في مطروح مقتل طفله لميس، البالغة من العمر ثمانية سنوات، حيث عثر على جثتها داخل منزلهم مجنى عليها في ظروف غامضة.

وانتقلت المباحث إلى مكان الحادث، حيث تبين أن جميع المنافذ سليمه ولا يوجد بعثرة في المنزل وتم استبعاد احتمالية القتل من أجل السرقه.

وأثناء تحريات المباحث، ومناقشة أهل القتيلة، شك رئيس مباحث قسم شرطة مطروح المقدم أحمد ملسي في اخت الطفلة، وبالضغط عليها اعترفت بقتل اختها أثناء وجودهم في المنزل بمفردهم وأنها ضربتها بألة حادة (عصاة خشب) لتأديبها فسقط جثة هامدة.

كما تبين، أن الأم كانت خارج المنزل وقت حدوث الواقعة وتعمل في كوافير، ومن ثم تم القبض على الأخت الكبرى وتوجيه تهمة القتل لها وعرضها على النيابة، التي أمرت بحبسها على ذمة التحقيق.

وصدر الأمر بعرض جثة الطفلة على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.



