» «أندي كول» نجم مانشستر: أعيش أيامًا صعبة بسبب مشاكل صحية خطيرة

05 يونيو 2020 - 09:43 م



حصريًا: كان مهاجم مانشستر يونايتد السابق كول ، 48 عامًا ، يعاني من العزلة الذاتية خلال جائحة الفيروسات التاجية وكشف عن الخسائر العقلية والبدنية الضخمة التي تسببت فيها



قال آندي كول، مهاجم مانشستر الإنجليزي الأسبق، إنه يخشى ألا يصل إلى سن الخمسين، في ظل أزمته الصحية، ومع تفاقم المعاناة خلال فترة الإغلاق التي فرضتها الحكومة البريطانية لمنع تفشي فيروس كورونا.



وكشف كول (48 عامًا) الذي خضع لعملية زرع كلى في عام 2017 عن الخسائر العقلية والبدنية الضخمة التي لحقت به جراء معاناته خلال العزلة الذاتية، بسبب وباء فيروس كورونا.



وأضاف: "أحاول ألا أنظر إلى أبعد من ذلك، وأتناوله يومًا بعد يوم. أتذكر أنني مررت مؤخرًا بأحد الأيام القاتمة مع ابنتي، التي كانت لا تصدق. قالت لي: أبي، ستعيش إلى الأبد. سأتذكر ذلك دائمًا، لأنني ظللت أقول لها، إذا وصلت إلى الخمسين، سأكون سعيدًا".

وتابع: "أنا على بعد عام وقليل من 50 عامًا وإذا نجحت؟ يا رجل، بالنظر إلى ما مررت به، سأكون مختلطا. "إن خوفي الأكبر هو أنني أستيقظ ذات يوم وتكدس كليتي. لا أهتم بأي شيء آخر، هذا هو خوفي الأكبر".



ومضى قائلاً: "لقد قلت لنفسي: إذا تم حزمها، فكيف ستفعل ذلك مرة أخرى، عقليًا؟ كيف ستمر بها مرة أخرى؟ هذا هو خوفي الأكبر".



وكشف كول كيف تفاقمت معاركه الجسدية والنفسية اليومية بسبب حاجته إلى الحماية خلال أزمة (كوفيد – 19) وما تلاها من إغلاق.



وأضاف: "لقد كان الأمر صعبًا حقًا". الأسبوع الماضي كان أحد أصعبها. قبل أسبوع من وجود ابنتي هنا، والتي كانت تدافع أيضًا". كانت هذه هي المرة الأولى التي تمكنت فيها من الاختلاط مع شخص ما لمدة تسعة أسابيع، لذا جعل هذا الأسبوع الأمور أفضل بالنسبة لي. لكن هذا الأسبوع، بعد أن غادرت، كان صعبًا حقًا".



وكان كول قد سقط مريضًا بعدما أصيب بفيروس أثناء قيامه برحلة إلى فيتنام بصفته سفيرًا لـ "مانشستر يونايتد" عام 2015، وفي محاولة منه لتجاهل شعوره بالإنهاك والانتفاخ الذي أصاب جسده ووجهه، نفى كول أنه مريض حتى استشار طبيبًا نهاية الأمر، والذي اكتشف أن كفاءة عمل كليته تراجعت إلى 7 في المائة من طاقتها الطبيعية.

وتدخل نجل شقيقه، ألكسندر بالمر، لإنقاذ حياته بعدما تبرع له بإحدى كليتيه في إطار جراحة زراعة كلية ناجحة في أبريل 2017.



