تغريم نجمي «بوروسيا دورتموند» بسبب قص شعهرهما

عاقبت رابطة الدوري الألماني، لاعبي بوروسيا دورتموند جادون سانشو ومانويل أكانجي، لخرقهما القواعد الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، بعدم استضافتهما لمصفف شعر في المنزل، من دون ارتداء أي معدات حماية شخصية ووقائية.
وقالت الرابطة إن اللاعبين "انتهكا بوضوح معايير النظافة العامة والوقاية من العدوى".
وانتقد سانشو (20 عامًا) القرار في منشور قصير على موقع "تويتر". في الوقت الذي دافع فيه دورتموند عن اللاعبين، قائلاً إنهما لم يخالفا قواعد الصحة والسلامة في الدوري الألماني.
وظهر لاعبا دورتموند في صورة تم تداولها خلال الأيام الماضية أثناء تصفيف شعرهما في المنزل.
وعاقبت رابطة الدوري اللاعبين، وأضافت: "ليس هناك شك في أنه يتعين على لاعبي كرة القدم المحترفين أيضا قص شعرهما، ومع ذلك ، يجب أن يتم ذلك حاليًا وفقًا للمفهوم الطبي التنظيمي".