بعد الفوضى.. الرئيس الأمريكي يناشد مواطنيه بالعودة للمساواة

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أول تعليق لـ"ترامب" على محاكمته بـ"الشيوخ" الأمريكي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن جميع المواطنين الأمريكيين يستحقون المساواة بموجب القانون، وزعم أنه "يوم عظيم" لـ"جورج فلويد"، الرجل الأسود الذي قتل على أيدي رجال الشرطة البيض.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي هو الأول له خلال عدة أيام: "هذا ما يتطلبه دستورنا، وهو ما تهتم به بلادنا بشكل خاص".

وشهدت البلاد احتجاجات ضد وحشية الشرطة في أعقاب وفاة "فلويد" الأسبوع الماضي، رغم أن المظاهرات شهدت عنفًا أقل في الأيام القليلة الماضية.

وقال الرئيس فى مؤتمره الصحفى بـ"حديقة الورود بالبيت الأبيض": "العدالة القائمة على المساواة بموجب القانون يجب أن تعني أن كل أمريكي يتلقى معاملة متساوية في كل لقاء مع تطبيق وإنفاذ القانون بغض النظر عن العرق أو اللون أو النوع أو العقيدة ، يجب أن يتلقوا معاملة عادلة من إنفاذ القانون".

وحول وفاة فلويد قال: "رأينا جميعًا ما حدث الأسبوع الماضي، لا يمكننا أن ندع ذلك يحدث".

ذكر ترامب: "آمل أن ينظر جورج من السماء الآن ويقول هذا شيء عظيم يحدث في هذا البلد. إنه يوم عظيم بالنسبة له. إنه يوم عظيم للجميع. إنه يوم عظيم ورائع من حيث المساواة".

وأدان ترامب وفاة "فلويد" وأعرب عن دعمه للاحتجاجات السلمية. لكنه تعرض لانتقادات؛ لأنه لم يتخذ موقفًا واضحًا ضد العنصرية المنظمة ولم يبد تعاطفًا كافيًا مع تدفق الغضب في جميع أنحاء البلاد.

ودعا الرئيس مرة أخرى المحافظين إلى نشر الحرس الوطني لقمع الاضطرابات.


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