» الكشف عن حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم‎

05 يونيو 2020 - 10:10 م

أكد طلعت حسن، وكيل وزارة التموين بمحافظة الجيزة، إن الوزارة أكدت مرارأ وتكرارا على عدم المساس أو الاقتراب من رفع سعر رغيف الخبز المدعم ، مشيرا إلى أن تكلفة رغيف الخبز المدعم بـ5 قروش ولا صحة على الإطلاق من الشائعات التى ترددت خلال الفترة الأخيرة.



وطالب "حسن"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة الخاصة برفع أسعار رغيف الخبز، مشيرا إلى أن وزارة التموين تراهن على وعي المواطن بعدم تصديق مثل هذه الشائعات والمعلومات المغلوطة.

