» إتاحة لقاح فيروس كورونا في الأسواق نهاية العام

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إنتاج 60 مليون جرعة للقاح محتمل ضد كورونا

قال الإعلامي الصيني نادر رونج، إن بلاده نجحت في اكتشاف لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن شركة صينية طبية أعلنت في أواخر شهر مايو الماضي نجاحها في إجراء تجربة سريرية على مصابي فيروس كورونا.
وتابع الإعلامي الصيني نادر رونج، أنه تم إنجاز مرحلتين من عملية إنتاج اللقاح الجديد لفيروس كورونا، وتمثلت الأولى في إثبات أن هذا اللقاح آمن ليس له تأثيرات جانبية والمرحلة الثانية إثبات امتلاكه فعالية ودور للوقاية من الفيروس.
وكشف أن المرحلة الثالثة من عملية إنتاج  لقاح فيروس كورونا توسيع قاعدة المتطوعين حتى يتم إثبات أنه لقاح آمن ثم يتم استخدامه بشكل تجاري في العالم.
وكشف الإعلامي الصيني نادر رونج، أن لقاح كورونا الصيني سيكون جاهز للاستخدام التجاري في الأسواق نهاية العام الجاري وسيتم إتاحته لجميع دول العالم من أجل إنقاذ البشرية.

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