مقترح جديد بشأن امتحانات الثانوية العامة لمواجهة كورونا

05 يونيو 2020 - 10:40 م

اقترحت الدكتورة محبات أبوعميرة، أستاذ المناهج والعلوم التربوية، أكثر من سيناريو لإقامة امتحانات الثانوية العامة من أجل المحافظة على الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، ان السيناريو الأول هو إقامة امتحانات الثانوية العامة في مراكز الشباب والاستادات وذلك عبر التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبين وزارة الشباب والرياضة من أجل إقامة الامتحانات في الهواء الطلق.



وأضافت محبات أبوعميرة أن المقترح الثاني لإقامة امتحانات الثانوية العامة هو إقاامة الاختبارات في أحواش المدارس .



وكشفت أستاذ المناهج والعلوم التربوية أن المقترح الثالث هو تأجيل الامتحانات مؤكدة أن ذلك الاقتراح غير مطلوب خاصة مع اتخاذ الدولة إجراءات الاحترازية.

