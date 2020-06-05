"الصحة": يمكن للشخص التبرع بالبلازما 12 مرة

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أكد  د. إيهاب سراج الدين مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة أن تجارب العلاج ببلازما الدم أثبتت فعالية كبيرة في علاج فيروس كورونا.
وقال «سراج الدين» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي ام سي» الذي  يقدمه الإعلامي رامي رضوان - إن التبرع بالدم للمتعافين بكورونا يتم بعد مرور 14 يومًا من إتمام الشفاء موضحا أن الشروط العامة للتبرع ببلازما المتعافيين هي نفس شروط التبرع بالدم.
وأشار إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة غير مسموح لهم بالتبرع  بالدم إلا بحسب  معايير محددة  لافتا إلى أنه يمكن للشخص التبرع بالبلازما 12 مرة في العام الواحد.
وأكد مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة أننا نجري تحاليل للتأكد من كفاءة الأجسام المضادة بالبلازما وقدرتها على مواجهة الفيروس مضيفا أن وزارة الصحة ستعلم عن عدد المُتبرعين بالدم من المُتعافين من كورونا بشكل تفصيلي لتشجيع أكبر عدد على هذه الخطوة.

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