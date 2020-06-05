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آحر تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

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رجاء الجداوي
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المصريون ـ متابعات

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تطورات مثيرة للحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

أكد الدكتور محمد رضا، نائب مدير مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية، أن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، مستقرة، موضحا أن الحالة على وضعها منذ 3 أيام لم تتقدم ولم تتأخر.
وأضاف «رضا» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج «المساء مع قصواء»، المذاع عبر قناة "TeN" الفضائية، أن الفنانة رجاء الجداوى، لم تدخل فى غيبوبة، مثلما شاع على مواقع التواصل الاجتماعي، منوها أنها تدرك الناس حولها بشكل جيد، ولم تتعرض لأي انتكاسة خلال اليومين الماضيين.
وواصل الدكتور محمد رضا، أن الأطباء في مستشفى أبو خليفة ينتظرون تحسن فى حالة الفنانة رجاء الجداوى، مشددا على أن الأطباء المتابعين لحالتها مستاءين من الشائعات المتداولة عن حالتها الصحية، مؤكدا إلى أنه حتى الآن الوضع مستقر، وأن تحسن حالتها الصحة بيد الله وحده.

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