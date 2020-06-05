اللواء سمير فرج: مصر لن تقبل بعودة داعش إلى ليبيا

قال اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إن الفترة المقبلة تشهد تحرك دولي في القضية الليبية لاحتواء الموقف بالطرق السلمية.
وأضاف «فرج» خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن أن إيطاليا وفرنسا لن يسمحوا بتدخل روسيا في ليبيا.
وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي متعاطف مع مصر ومع الحل السلمي في ليبيا، موضحا أن مصر تدعم المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، لافتا إلى أن مصر لن تقبل بعودة داعش مرة أخرى إلى ليبيا لأن ليبيا تمثل الأمن القومي لمصر.
وأكد على أن الرئيس السيسي يتميز بالعقلانية وغير مندفع ويدير الأمور بحكمة.