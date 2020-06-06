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الأمم المتحدة : اليمن يواجه الآن "أسوأ السيناريوهات".

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المصريون ووكالات

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قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن اليمن بات يواجه الان أسوأ السيناريوهات، مع تفشي جائحة فيروس كوررنا المستجد(كوفيد-19) في مختلف أنحاء البلاد.
والجمعة أعلنت الأمم المتحدة، أن معدل الوفيات بفيروس كورونا في اليمن بلغ 20 بالمئة، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 7 بالمئة.
وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن"ليزا غراندي" في تصريح لشبكة CNN: " "أسوأ السيناريوهات هو الذي نواجهه الآن".
وحذرت من أن هذا يعني "أن حصيلة القتلى بسبب كورونا ستتجاوز حصيلة القتلى جراء الحرب والأمراض والجوع مجتمعة (في اليمن) خلال السنوات الخمس الماضية".
وأضافت قائلة "الخدمات الصحية العامة في 189 مستشفى من أصل 369 في البلاد تبدأ الإغلاق خلال 3 أسابيع، خدمات الماء والتعقيم لنحو 8.5 مليون شخص منهم 3 ملايين طفل تغلق خلال 3 أسابيع، الدعم الغذائي لـ2.5 مليون طفل جائع ستبدأ الإغلاق خلال 8 إلى 10 أسابيع".
وحتى مساء الجمعة سجل اليمن 469، إصابة بكورونا، بينها 111 وفاة، و23 حالة تعاف.
ولا يشمل ذلك مناطق سيطرة الحوثيين، الذين أعلنوا حتى 18 مايو/ أيار، تسجيل 4 إصابات بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكتم عن الإحصاءات الحقيقية للضحايا.
وإجمالًا تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم، حتى فجر السبت، 6 ملايين و823 ألفًا، توفي منهم ما يزيد على 397 ألفا، وتعافى أكثر من 3 ملايين و312 ألفًا، وفق موقع "Worldometers". 

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