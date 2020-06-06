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ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على واردات أوروبية وصينية

عرب وعالم

ترامب
ترامب
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المصريون ووكالات

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على واردات أوروبية وصينية ما لم تُخفض تلك المفروضة على جراد البحر الأمريكي المصدّر للوجهتين.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب، الجمعة، خلال اجتماع مع ممثلي شركات صيد من ولاية مين الأمريكية.
وقال ترامب "لقد مزق الاتحاد الأوروبي هذا البلد للغاية، إنه أمر لا يصدق، ومن السهل جدًا حله.. إذا لم يغيروا ذلك ، سنفرض رسوما على سياراتهم حتى يغيروها، وسيغيرونها على الفور."
وأضاف قائلا إنه سيفرض "رسوما إضافية مماثلة" على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي ،حتى يتم رفع الرسوم المفروضة على جراد البحر والمأكولات البحرية.
ثم تم إبلاغ الرئيس بعدها بالرسوم الجمركية المفروضة على صادرات جراد البحر الأمريكية إلى الصين، وقال إنه سيأمر بفرض "رسوم مماثلة" على السلع الصينية.
ومن جهة أخرى قال ترامب إنه سيطلب من الكونغرس تمرير المزيد من حزم التحفيز الاقتصادية، بما في ذلك خفض الضرائب على الأجور. -

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