  • السبت 06 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر03:10 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
حسام عاشور

خبير نفسي يكشف: هذا هو سر أزمة حسام عاشور والأهلي

كمامة

ما هي اشتراطات الكمامات القماش؟.. "الصناعة" تجيب

رجاء الجداوي

آحر تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

كورونا في مصر

أكاديمي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

تحاليل كورونا

"الصحة": يمكن للشخص التبرع بالبلازما 12 مرة

الثانوية العامة

مقترح جديد بشأن امتحانات الثانوية العامة لمواجهة كورونا

كورونا في مصر

كيف تتعامل مع مصابي كورونا في المنزل؟.. أستاذ مناعة يجيب‎

شركة أدوية تبدأ في إنتاج أول لقاح بالعالم لكورونا

شركة أدوية تبدأ في إنتاج أول لقاح بالعالم لكورونا

بابجي

بعد السجود للأصنام في «لعبة بابجي».. تدخل حاسم من الأزهر

وزيرة الصحة

كورونا.. الصحة: تسجيل 1348 إصابة جديدة و40 حالة وفاة

احتجاجات منددة بمقتل الأمريكي فلويد في ستراسبورغ

عرب وعالم

الاحتجاجات على مقتل «جورج فلويد»
الاحتجاجات على مقتل «جورج فلويد»
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

أمريكا.. وزير الدفاع يرفض فض الاحتجاجات

#

شقيق «جورج فلويد» يكشف تفاصيل مكالمة صادمة مع «ترامب»

#

فيديو جديد لمقتل «جورج فلويد»

#

ترامب يهدد باستخدام «قوة عسكرية غير محدودة» ضد المتظاهرين

شهدت مدينة ستراسبورغ الفرنسية، مساء الجمعة، مظاهرات احتجاجية للتنديد بمقتل الأمريكي جورج فلويد المنحدر من أصول إفريقية على يد شرطي أبيض بالولايات المتحدة.
ويوم 25 مايو/أيار الماضي، قتل فلويد (46 عامًا) بمدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا، شمالي الولايات المتحدة، على يد شرطي أبيض ما أدى لحالة عارمة من الغضب.
المظاهرات المنددة بالحادث في الولايات المتحدة مستمرة منذ وقوعه، وقد شهدت العديد من المدن حول العالم فعاليات احتجاجية مماثلة للتنديد بالعنصرية التي كانت الدافع الأبرز لوقوع الجريمة.
وعلى هذه الشاكلة شهدت ستراسبورغ الفرنسية، مساء الجمعة، مظاهرة احتجاجية، حيث احتشد آلاف المتظاهرين في ساحة "كليبر" المخصصة للمشاة بالمدينة، للتنديد بعنف الشرطة والعنصرية.
وردد المحتجون هتافات مناهضة للعنصرية، والعنف، والتمييز، كما رفعوا لافتات كتبوا عليها عبارات في هذا السياق، ووقفوا دقيقة حداد على روح الأمريكي فلويد.
كما طالب المحتجون بالعدالة من أجل الشاب الأسود، آداما تراوري(24 عامًا) الذي قتل نتيجة عنف الشرطة الفرنسية عام 2016.
وحرص المحتجون على المشاركة في المظاهرة وهم يرتدون ثيابًا سوداء كنوع من أنواع التضامن مع أصحاب البشرة السوداء.
وفيما بعد توجه عدد من المحتجين إلى ساحة "الجمهورية" بالمدينة الفرنسية.
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حثّ، الجمعة، حكام الولايات على استدعاء الحرس الوطني لمواجهة المظاهرات التي تجتاح البلاد منذ مقتل فلويد.
ومنذ 26 مايو الماضي، تشهد الولايات المتحدة احتجاجات على مقتل فلويد، تحولت لاحقا إلى أحداث عنف بين المحتجين والشرطة. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هل يترك ترامب البيت الأبيض؟

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حمدي الميرغني يكشف كواليس أول مشهد أمام "الزعيم"
» شوقي غريب يكشف تأثير تأجيل الأولمبياد على المنتخب
» الأمم المتحدة : اليمن يواجه الآن "أسوأ السيناريوهات".
» محتجون يضرمون النار بشرطي في المكسيك
» السعودية توقف الصلوات بالمساجد في جدة
» أحمد عمر هاشم: كنت أشعر بعاطفة إيمانية جياشة
» إتاحة لقاح فيروس كورونا في الأسواق نهاية العام
» الكشف عن حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم‎
» «أندي كول» نجم مانشستر: أعيش أيامًا صعبة بسبب مشاكل صحية خطيرة
» هزة أرضية تضرب تركيا
» سحب 9500 جندي أمريكي من ألمانيا بقرار من "ترامب"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:15 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية