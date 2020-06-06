  • السبت 06 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر03:10 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
حسام عاشور

خبير نفسي يكشف: هذا هو سر أزمة حسام عاشور والأهلي

كمامة

ما هي اشتراطات الكمامات القماش؟.. "الصناعة" تجيب

رجاء الجداوي

آحر تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

كورونا في مصر

أكاديمي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

تحاليل كورونا

"الصحة": يمكن للشخص التبرع بالبلازما 12 مرة

الثانوية العامة

مقترح جديد بشأن امتحانات الثانوية العامة لمواجهة كورونا

كورونا في مصر

كيف تتعامل مع مصابي كورونا في المنزل؟.. أستاذ مناعة يجيب‎

شركة أدوية تبدأ في إنتاج أول لقاح بالعالم لكورونا

شركة أدوية تبدأ في إنتاج أول لقاح بالعالم لكورونا

بابجي

بعد السجود للأصنام في «لعبة بابجي».. تدخل حاسم من الأزهر

وزيرة الصحة

كورونا.. الصحة: تسجيل 1348 إصابة جديدة و40 حالة وفاة

بالفيديو..

شوقي غريب يكشف تأثير تأجيل الأولمبياد على المنتخب

الرياضة

شوقي غريب
شوقي غريب
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

شوقي غريب: إلغاء الدوري ورطة للمنتخب

#

مصدر يكشف حقيقة اعتداء مصريين على عميد شرطة بالكويت

#

فرجانى ساسى يكشف أمر غريب على الهواء

#

فيديو وصورة.. مخلوق غامض بلا عيون يظهر قرب «جزيرة القرود»

قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إنه يتمني عودة النشاط الكروي خلال الفترة المقبلة من أجل تجهيز لاعبيه ومنهم فورمة المباريات.
وأضاف شوقي غريب ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت، على قناة « صدى البلد»، إنه يتمني عودة النشاط، لإنه يستدعي اللاعبين من أنديتها، ويجب أن تكون بدأت المراحل التدريبية وفورمة المباريات،  موضحا إن الفيفا أرسل الأجندة الدولية وسيكون هناك نشاط دولي في شهر أكتوبر ونوفمبر المقبل، ويجب أن نرى الموقف مع الكاف والمسابقات الإفريقية.
ولفت إلى أنه يملك عناصر مهمة في المنتخب الأولمبي مثل ناصر ماهر وعمار حمدي، ونصيحته دائما للاعبين الذين لا يشاركون أنه طالما النادي سيعيرك فمن الأفضل أن تغادر لتحصل على فرصة للمشاركة لكي تستدعى للمنتخب.
كما أوضح أن رمضان صبحي ليس ملك نفسه واستمراره مع الأهلي ليس قرار الجهاز الفني للمنتخب، قائلا: "رمضان صبحي كان معنا لفترة طويلة وكونه قائد تسبب في نجاح كبير لنا، وجوده مع اللاعبين منذ اليوم الأول لأخر البطولة كانت ميزة".
كما تحدث عن مصطفي محمد، قائلا : "مصطفى محمد كان المهاجم رقم واحد في البطولة الإفريقية، ومساهمته مع الزمالك بالفوز بالبطولات أسعدتني لأننا نبني جيل يدعم المنتخب الأول ويقدرون على تحمل الضغط الجماهيري".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هل يترك ترامب البيت الأبيض؟

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حمدي الميرغني يكشف كواليس أول مشهد أمام "الزعيم"
» شوقي غريب يكشف تأثير تأجيل الأولمبياد على المنتخب
» الأمم المتحدة : اليمن يواجه الآن "أسوأ السيناريوهات".
» محتجون يضرمون النار بشرطي في المكسيك
» السعودية توقف الصلوات بالمساجد في جدة
» أحمد عمر هاشم: كنت أشعر بعاطفة إيمانية جياشة
» إتاحة لقاح فيروس كورونا في الأسواق نهاية العام
» الكشف عن حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم‎
» «أندي كول» نجم مانشستر: أعيش أيامًا صعبة بسبب مشاكل صحية خطيرة
» هزة أرضية تضرب تركيا
» سحب 9500 جندي أمريكي من ألمانيا بقرار من "ترامب"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:15 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية