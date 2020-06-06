» حمدي الميرغني يكشف كواليس أول مشهد أمام "الزعيم"

06 يونيو 2020 - 01:10 ص

قال الفنان حمدي الميرغني، ا?نه التمثيل مع الفنان عادل ا?مام له هيبة وكاريزما خاصة، مشيرا ا?لى ا?نه لم يكن مصدقا نفسه عند عرض قيامه بدور عاصم ا?مام الفنان عادل ا?مام في مسلسل فالنتينو.



وا?ضاف الميرغني، خلال برنامج مساء دي ا?م سي، تقديم الا?علامي رامي رضوان، كنا بنتفق مع رامي ا?مام والفنان عادل ا?مام، لما جه يصالحني في مشهد ال 10 مليون، وهو بيقولي قوم اغسل وشك،واقترحت ا?ضيف جملة "مانا كده غاسله"، وعجبته الفكرة ووافق عليها.

