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حمدي الميرغني يكشف كواليس أول مشهد أمام "الزعيم"

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عادل إمام
عادل إمام
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المصريون ـ متابعات

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قال الفنان حمدي الميرغني، ا?نه التمثيل مع الفنان عادل ا?مام له هيبة وكاريزما خاصة، مشيرا ا?لى ا?نه لم يكن مصدقا نفسه عند عرض قيامه بدور عاصم ا?مام الفنان عادل ا?مام في مسلسل فالنتينو.
وا?ضاف الميرغني، خلال برنامج مساء دي ا?م سي، تقديم الا?علامي رامي رضوان، كنا بنتفق مع رامي ا?مام والفنان عادل ا?مام، لما جه يصالحني في مشهد ال 10 مليون، وهو بيقولي قوم اغسل وشك،واقترحت ا?ضيف جملة "مانا كده غاسله"، وعجبته الفكرة ووافق عليها.
وتابع: " البعض قد يختلط عليه الا?مر في ا?ن الفنان عادل ا?مام "بيدخل يمثل على طول، لكن الزعيم رغم تاريخه الفني ا?لا ا?نه لهذه اللحظة بيجتهد زي الهواه، كان يقول لي بعد المشهد تعالى نراجع".

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