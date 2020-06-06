» سعيد لنجم الأهلي: هترجع بعد 5 سنين تطلب السماح من الجماهير زي غيرك

06 يونيو 2020 - 05:46 ص

شن الإعلامي الرياضي كريم سعيد هجوما شرسا على على حسام عاشور بعد مواقفه الأخيرة بخصوص الأهلي .



وقال "سعيد" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : حسام عاشور له مطلق الحرية في اختيار مصيره وتحديد مستقبله .. ده حقه تماما.



وأضاف: فقط للتوثيق .. هل بعد 5 سنين من دلوقتي وبعد انتهاء المشوار داخل الملعب.. وبداية مشوار جديد في مجال تاني خالص في الكورة .. هل هنسمع برضو "انا بطلب من جماهير الاهلي تسامحني" زي اللي سبقوه؟!" .. نستني ونشوف.

