» تصريح غير متوقع من ابنة حسن حسني على غياب الفنانين عن جنازته

06 يونيو 2020 - 07:27 ص

كشفت ابنة الفنان حسن حسني عن موقف أسرتها من غياب الفنانين عن جنازة أبيها .



وقالت في لقاء تلفزيوني: لا نغضب من هذا الأمر .. الوفاة حدثت ليلا وإجراءات الدفن تمت سريعا في الصباح الباكر لأن إكرام الميت دفنه.



وأضافت: هناك ظرف استثنائي وهو فيروس كورونا .. الناس تخاف من التجمعات .. ونحن نعلم معزة والدنا في قلوب الفنانين .



واستدركت: حين توفيت شقيقتي قبل فترة حضر الكثير من الفنانين إلى الجنازة والعزاء .. أما الآن فهناك ظرف يمنع الكثير من الحضور.



