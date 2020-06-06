الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

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الدولار

البنوك

الدولار اليوم

يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .

وسجل سعر الدولار اليوم السبت 6 يونيو حالة من الاستقرار حيث سجل 16.23 جنيه.

وسجل الدولار في البنك المركزي 16.13 جنيه للشراء و للبيع سجل 16.26 جنيه، وسجل في بنك مصر 16.13  جنيه للشراء وللبيع سجل 16.23 جنيه.

كما سجل في البنك الأهلي المصري 16.13 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.23 جنيه، وسجل في بنك البركة 16.03 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.13 جنيه.


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