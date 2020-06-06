» البرازيل تنضم للولايات المتحدة وتهدد الصحة العالمية بالانسحاب

06 يونيو 2020 - 09:29 ص

بالتزامن مع ارتفاع عدد حالات الوفاة في البرازيل بفيروس"كورونا" المستجد، هدد الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، منظمة الصحة العالمية بأنها إذا لم تكف عن أن تكون منظمة سياسية متحيزة فإن البرازيل ستنسحب منها، بحسب قوله.

وأضاف الرئيس في تصريحات إعلامية أن عقار "هيدروكسي كلوروكوين" عاد بعد سحب دراسات عن فاعليته، وبالرغم من وجود تحذيرات منه فإن الرئيس البرازيلي يؤيد استخدامه، حسبما نشرت "سكاي نيوز ".

كانت وزارة الصحة البرازيلية أعلنت مساء أمس تسجيل 1005 حالة وفاة جديدة لتتجاوز حالات الوفاة 35 ألف حالة، كما سجلت 30830 حالة إصابة لتتجاوز حالات الإصابة 645 ألف إصابة.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهم منظمة الصحة العالمية بأنها اتفقت مع الصين لإخفاء معلومات مهمة عن الفيروس وكيفية التعامل معها وقام بالتهديد بإلغاء تمويل الولايات المتحدة لها.