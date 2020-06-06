داعية سعودي: قدوتنا النبي..لا يجوز الدعاء على أمريكا

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قال الداعية السعودي ماهر بن ظافر القحطاني إنه لا يجوز  الدعاء على أمريكا بالهلاك، وذلك  لأن فيهم مسلمون.

وكتب بت ظافر على حسابه في تويتر : " سؤالك :هل ندعو على أمريكا أن يدمرهم ربنا بالمظاهرات فتحرق كل بلادهم؟ الجواب : التأسي بالذي كان خلقه القرآن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قيل له إن دوسا طغت وبغت فتهيأ النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء فقالوا هلكت دوسا فقال صلى اله عليه وسلم :"  اللهم اهدِ دوسا وائت بهم فبهذا ينتشر الإسلام.. كما أن  فيها مسلمون".

جاء هذا في رده على أحد متابعيه والذي وجه له سؤالا :" شيخنا عندي سوال مهم بارك الله فيك يسألني عنه العوام هنا في أمريكا وهو : "هل يجوز أن ندعو على أمريكا فيما يحصل فيها الآن من مظاهرات و خروج و نهب و احتيال و نقول دمرهم الله زادهم الله عذابا مع أن فيها ملايين المسلمين و المساجد و الدعوة قائمة و لله الحمد؟".

يأتي هذا عقب الاحتجاجات الغاضبة التي ضربت معظم المدن الأمريكية بسبب مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد شرطي أمريكي.



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