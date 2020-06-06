» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد عبد الحارس
يقام اليوم، عدد من المواجهات المهمة في ملاعب ألمانيا بدورى الدرجة الأولى.
«المصريون» تقدم أبرز المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة لها
آينتراخت فرانكفورت X ماينز - 03:30 مساءً بي إن سبورتس 5.
باير ليفركوزن X بايرن ميونيخ - 03:30 مساءً بي إن سبورتس 1.
فورتونا دوسلدورف X هوفنهايم - 03:30 مساءً بي إن سبورتس 3.
لايبزيج X بادربورن - 03:30 مساءً بي إن سبورتس 2.
بوروسيا دورتموند X هيرتا برلين - 06:30 مساءً بي إن سبورتس 1.
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