» السيسي: حفتر يضع مصلحة ليبيا نصب أعينه

06 يونيو 2020 - 01:24 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن رئيس البرلمان الليبي وقائد الجيش الوطني الليبي أثبتا رغبتهما الأكيدة في إنفاذ رغبة الشعب الليبي، وأن تكون سيادة ليبيا مصونة.



وأضاف "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس البرلمان الليبي وقائد الجيش الوطني الليبي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنهما أثبتا أنهما يضعان نصب أعينهما مصلحة ليبيا، والليبيين.



وتابع: "إن رئيس البرلمان الليبي وقائد الجيش الوطني الليبي تحلا بالحس الوطني حتى أمكنا التوصل لمبادرة سياسية مشتركة لإنهاء الصراع في ليبيا.



ويزور القاهرة حاليًا كل من القائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، حيث يعقد الطرفان مشاورات مع عدد من المسئولين المصريين للتنسيق والتشاور حول تطورات الأوضاع الراهنة في ليبيا فضلا عن التدخل التركي في الأراضى الليبية.

