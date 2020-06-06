» العثور على مقبرة جماعية من الحرب العالمية الثانية في روسيا

06 يونيو 2020 - 01:51 م

اكتشف عمال أثناء حفرهم لأساس منزل بقايا بشرية في أوسيتيا الجنوبية في روسيا، فقاموا بإبلاغ الشرطة التي حضرت معع فرق البحث، واكتشفت رفات الجنود.

وأشار ممثل فرقة البحث الروسية، مراد تساخيلوف، إلى أنه تم العثور علي رفات 5 جنود من الفير ماخت ووجدوا ميداليتين بشريتين وخراطيش وأغراض شخصية وأمشاط وأزرار، لافتا إلي أنه ما زال البحث جاريا وأنه يتوقع أن يكون هناك الكثير من الرفات بالمقبرة، حسبما نشرت "صدي البلد".

ووفقًا لمسئولين فأنه من المتوقع أن يتم إرسال رفات الجنود الألمان إلي مقبرة عسكرية ألمانية وسيتم نقل زيهم العسكري وممتلكاتهم الشخصية إلي المتاحف الروسية.

جدير بالذكر أنه وفقًا لمسئولين من الصليب الأحمر الألماني لا يزال حوالي 1.3 مليون جندي ومدني مختفين من نهاية الحرب العالمية الثانية و يعتبروا في عداد المفقودين.