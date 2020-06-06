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لينا الفيشاوي في تعليق صادم على حكم حبس والدها

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لينا الفيشاوي
لينا الفيشاوي
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محمد فضل- متابعات

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حبس

أحمد الفيشاوي

نفقة

لينا الفيشاوي

في أول تعليق لها على تأييد المحكمة حبس والدها عامً، بسبب الامتناع عن سداد نفقتها، نشرت لينا الفيشاوي ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، عبر خاصية ستوري في "إنستجرام" متن خبر تأييد الحبس معلقة عليه: "الكثير من الناس يسألوني ماذا سأفعل لذلك سأنشر بعض التفاصيل والمعلومات".

وعلقت ابنة الفيشاوي على هذه الفقرة من الخبر: "وعلى هامش تلك الخلافات الأسرية يواجه الفنان أحمد الفيشاوي انتقادات عديدة بسبب عدم رعاية ابنته وتفرغه للنزاعات القضائية مع والدتها مهندسة الديكور؛ ما أثر سلبًا على نشأة ابنتهما، وما زاد من الهجوم مؤخرا ضد الفيشاوي احتفاله قبل أيام بعيد ميلاد ليليان ابنة زوجته نادية الكامل؛ إذ ظهر في صور وفيديو معها وهو يحتفل معها بهذه المناسبة السعيدة بمشاعر أبوية حرم منها ابنته لينا"، وكتبت لينا تعليقا على الفقرة: "أتمنى أن يكون لهذا أي معنى".

يذكر أن محكمة جنح الدقي  قضت في وقت سابق بمعاقبة أحمد الفيشاوي بالحبس لمدة عام فقط وذلك في جنحة امتناعه عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور ابنته لينا الفيشاوي.

وكان الفيشاوي قد أقام دعوى قضائية ضد ابنته لمنعها من السفر، قبل أن تسافر إلى إنجلترا مع والدتها هند الحناوي لتدرس في لندن، متهمًا طليقته هند في دعوته القضائية بالإهمال في رعاية ابنتهما.


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