» هزت دولة إسلامية.. مقتل طفلة عمرها 8 سنوات تعمل خادمة

06 يونيو 2020 - 01:59 م

سادت حالة من الغضب في باكستان عقب مقتل طفل تعمل خادمة منزلية في إقليم البنجاب شرقي البلابد.

وكانت الطفلة الباكستانية تعمل كمساعدة منزلية بشكل غير قانوني رغم عدم تجاوز سنها الثمانية أعوام، وذلك على يد مشغلها في مدينة روالبيندي.

وذكرت "سي إن إن" أن مقتل الطفلة، جاء نتيجة لتسببها بهروب عدد من طيور الببغاء التي يربيها مشغلها.

وأضافت أن الطفلة زهرة قد فتحت قفص الببغاوات لإطعامها، إلا أنها طارت بعيدا.

وتابعت: إن مربي الطيور قام بضربها حتى فقدت الوعي، قبل تركها في أحد المستشفيات المحلية، حيث فارقت الحياة.

وأسفرت التحقيقات الأولية التي أجرتها الشرطة، أنه تم إحضار الضحية إلى المستشفى وكانت لا تزال على قيد الحياة، مضيفة أنها كانت تعاني جراحا بوجهها ويديها وأسفل قفصها الصدري، بالإضافة إلى جروح بفخذيها، ما يشير إلى احتمال تعرضها لاعتداء جنسي.

وقامت الشرطة باعتقال المشتبه بهم، وهم رهن الحبس الاحتياطي لمدة ثلاثة أيام للتحقيق، في الوقت الذي تجمع فيه الشرطة الأدلة المرتبطة بالحادثة الأليمة.