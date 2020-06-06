  • السبت 06 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر02:50 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ضاحي خلفان: الحل في غزو عربي لقطر

ضاحي خلفان: الحل في غزو عربي لقطر

مرتضى منصور

مرتضى منصور للخطيب: لن تصل لتاريخي حتى بعد 100 عام

تدوينة مفاجئة لأمير سعودي عن البحرين

تدوينة مفاجئة لأمير سعودي عن البحرين

الرئيس السيسي

"متمنيًا صدق النوايا" السيسي يعلن عن مبادرة للأزمة الليبية

السيسي وحفتر

إعلان مرتقب عن "وثيقة القاهرة" لحل الأزمة الليبية

صورة من الواقعة

"مطلوب القبض عليهم".. زفة بلدى بـ"كارتة" لعروسين بالدقهلية

نادي لوس أنجلوس

بسبب منشورات زوجته.. نادي أمريكي يلغي تعاقده مع لاعب دولي

تطور سريع.. مستشار بن زايد: مستعدون لطي الخلاف مع قطر

تطور سريع.. مستشار بن زايد: مستعدون لطي الخلاف مع قطر

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة و شئون المصريين بالخارج

بشرى سارة للعائدين من الخارج.. التفاصيل مهمة

فايلر

مفاجأة.. "فايلر" قد يرحل عن الأهلى الصيف المقبل

هزت دولة إسلامية.. مقتل طفلة عمرها 8 سنوات تعمل خادمة

قضايا وحوادث

هزت دولة إسلامية.. مقتل طفلة عمرها 8 سنوات تعمل خادمة
هزت دولة إسلامية.. مقتل طفلة عمرها 8 سنوات تعمل خادمة
Advertisements

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

أكبر دولة إسلامية تعلن إلغاء الحج هذا العام

#

دولة إسلامية تعلن صلاة العيد بالمساجد وعودة جميع الأنشطة

#

دولة إسلامية صامت لأول مرة في مثل هذا اليوم

#

دولة إسلامية تعلن السبت أول رمضان

باكستان

طفلة

الطيور

خادمة

مربيها

سادت حالة من الغضب في باكستان عقب مقتل طفل تعمل خادمة منزلية في إقليم البنجاب شرقي البلابد.

وكانت الطفلة الباكستانية تعمل كمساعدة منزلية بشكل غير قانوني رغم عدم تجاوز سنها الثمانية أعوام، وذلك على يد مشغلها في مدينة روالبيندي.

وذكرت "سي إن إن" أن مقتل الطفلة، جاء نتيجة لتسببها بهروب عدد من طيور الببغاء التي يربيها مشغلها.

وأضافت أن الطفلة زهرة قد فتحت قفص الببغاوات لإطعامها، إلا أنها طارت بعيدا.

وتابعت: إن مربي الطيور قام بضربها حتى فقدت الوعي، قبل تركها في أحد المستشفيات المحلية، حيث فارقت الحياة.

وأسفرت التحقيقات الأولية التي أجرتها الشرطة، أنه تم إحضار الضحية إلى المستشفى وكانت لا تزال على قيد الحياة، مضيفة أنها كانت تعاني جراحا بوجهها ويديها وأسفل قفصها الصدري، بالإضافة إلى جروح بفخذيها، ما يشير إلى احتمال تعرضها لاعتداء جنسي.

وقامت الشرطة باعتقال المشتبه بهم، وهم رهن الحبس الاحتياطي لمدة ثلاثة أيام للتحقيق، في الوقت الذي تجمع فيه الشرطة الأدلة المرتبطة بالحادثة الأليمة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هل يترك ترامب البيت الأبيض؟

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» العثور على مقبرة جماعية من الحرب العالمية الثانية في روسيا
» تفوق الخيال.. ظهرت براءته قبل تنفيذ حكم الإعدام
» هزت دولة إسلامية.. مقتل طفلة عمرها 8 سنوات تعمل خادمة
» السيسي: حفتر يضع مصلحة ليبيا نصب أعينه
» صدمة بالشارع السعودي بعد وفاة الإعلامي الشاب على حكمي
» بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي
» "أنقذت مصابين قاربوا على الوفاة".. خبر سار لمصابي كورونا
» "هطعمكم عشان كورونا".. خدعة أب لختان بناته الثلاثة
» بعد المكاسب التي حققتها.. حريق كبير يلتهم مستودع عملاق لـ"أمازون"
» الإسكان عن أزمة محور الزمر: "مش هنتصالح مع حد"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:37 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية