تدوينة مفاجئة لأمير سعودي عن البحرين

06 يونيو 2020 - 02:20 م

هاجم الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد أصحاب الدعوات الذين يروجون أن "البحرين"، هي مجرد ريتويت للسياسة السعودية.

وأضاف بن مساعد على حسابه في تويتر: " قولون متوهمين أنهم يسيئون للبحرين أنها ( ريتويت ) للسعودية أي أنها تعيد تبني مواقف السعودية".

وأوضح بن مساعد أن البحرين أرض الكرم والوفاء والطيب والتاريخ والعز والعراقة وان كانت تعيد تبني مواقف السعودية.. فالسعودية كذلك تعيد تبني مواقف البحرين .. الله لا يفرقنا ولا يجعلنا نكون ريتويت للفرس والترك.

جاء هذا عقب تدوينة كان قد كتبها بن مساعد، والتي علق فيها على تدوينة تم إعادتها، ولكن تم حذفها، حيث كتب قائلا : " وش هالتأليف وش دخل الكويت .. الكويت على عيني وراسي لا أرد على من ذكرتِ .. هذا الكلام قيل من قبل على نطاق واسع من معرفات كثير من دولة معادية للبحرين والسعودية".

وعلق حساب فهد أحمد العامري قائلا : " أضف لذلك أن تبني دولتين لذات الموقف لا يعني مطلقا تبعية أحد لأحد".

وعلق آخر :" كيف ننسى مواقف بو متعب رحمه الله .. حتى اليوم لم ننساه من دعائنا .. وهل ننسى مواقف سعود الفيصل حتى كان هو من ينطق عن محبه وقوه مع وزير خارجيتنا !! نحن نتغنى بهذا الحب .. للسعودية جسور مع البحرين غير قبل ما يربط بيننا جسر بوفيصل فهد .. السعودية عمقي العربي ..رتويتي العربي".

كما علق أحد متابعي بن مساعد قائلا : " ماتوقعت طال عمرك ان الموضوع يستاهل تغريدة منك .. الموضوع مايحتاج تحجيم دولة كالبحرين ماراح تسمع لرأي فاشنيستا أو مرتزقة".

ليرد عليه الأمير بن مساعد : " الله يسلمك لا أرد على أحد بعينه هذا الكلام الذي يعتقدونه مسيء يردده كثير من كارهي السعودية والبحرين".