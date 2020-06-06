  • السبت 06 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر02:50 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ضاحي خلفان: الحل في غزو عربي لقطر

ضاحي خلفان: الحل في غزو عربي لقطر

مرتضى منصور

مرتضى منصور للخطيب: لن تصل لتاريخي حتى بعد 100 عام

تدوينة مفاجئة لأمير سعودي عن البحرين

تدوينة مفاجئة لأمير سعودي عن البحرين

الرئيس السيسي

"متمنيًا صدق النوايا" السيسي يعلن عن مبادرة للأزمة الليبية

السيسي وحفتر

إعلان مرتقب عن "وثيقة القاهرة" لحل الأزمة الليبية

صورة من الواقعة

"مطلوب القبض عليهم".. زفة بلدى بـ"كارتة" لعروسين بالدقهلية

نادي لوس أنجلوس

بسبب منشورات زوجته.. نادي أمريكي يلغي تعاقده مع لاعب دولي

تطور سريع.. مستشار بن زايد: مستعدون لطي الخلاف مع قطر

تطور سريع.. مستشار بن زايد: مستعدون لطي الخلاف مع قطر

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة و شئون المصريين بالخارج

بشرى سارة للعائدين من الخارج.. التفاصيل مهمة

فايلر

مفاجأة.. "فايلر" قد يرحل عن الأهلى الصيف المقبل

تدوينة مفاجئة لأمير سعودي عن البحرين

الحياة السياسية

تدوينة مفاجئة لأمير سعودي عن البحرين
تدوينة مفاجئة لأمير سعودي عن البحرين
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

أمير سعودي يكشف مفاجأة عن مذيعي العربية

#

وفاة الفنان حسن حسني وهذا موعد جنازته

#

تدوينة مثيرة لأمير سعودي عن الملك سلمان

#

تدوينة مثيرة عن دحلان .. "فخامة الرئيس لدولة فلسطين"

البحرين

أخبار السعودية

بن مساعد

ريتويت

هاجم الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد أصحاب الدعوات الذين يروجون أن "البحرين"، هي مجرد ريتويت للسياسة السعودية.

وأضاف بن مساعد على حسابه في تويتر: " قولون متوهمين أنهم يسيئون للبحرين أنها ( ريتويت ) للسعودية أي أنها تعيد تبني مواقف السعودية".

وأوضح بن مساعد أن البحرين أرض الكرم والوفاء والطيب والتاريخ والعز والعراقة وان كانت تعيد تبني مواقف السعودية.. فالسعودية كذلك تعيد تبني مواقف البحرين .. الله لا يفرقنا ولا يجعلنا نكون ريتويت للفرس والترك.

جاء هذا عقب تدوينة كان قد كتبها بن مساعد، والتي علق فيها على تدوينة تم إعادتها، ولكن تم حذفها، حيث كتب قائلا : " وش هالتأليف وش دخل الكويت .. الكويت على عيني وراسي لا أرد على من ذكرتِ .. هذا الكلام قيل من قبل على نطاق واسع من معرفات كثير من دولة معادية للبحرين والسعودية".

وعلق حساب فهد أحمد العامري قائلا : " أضف لذلك أن تبني دولتين لذات الموقف لا يعني مطلقا تبعية أحد لأحد".

وعلق آخر :" كيف ننسى مواقف بو متعب رحمه الله .. حتى اليوم لم ننساه من دعائنا .. وهل ننسى مواقف سعود الفيصل حتى كان هو من ينطق عن محبه وقوه مع وزير خارجيتنا !! نحن نتغنى بهذا الحب .. للسعودية جسور مع البحرين غير قبل ما يربط بيننا جسر بوفيصل فهد .. السعودية عمقي العربي ..رتويتي العربي".

كما علق أحد متابعي بن مساعد قائلا : " ماتوقعت طال عمرك ان الموضوع يستاهل تغريدة منك .. الموضوع مايحتاج تحجيم دولة كالبحرين ماراح تسمع لرأي فاشنيستا أو مرتزقة".

ليرد عليه الأمير بن مساعد : " الله يسلمك لا أرد على أحد بعينه هذا الكلام الذي يعتقدونه مسيء يردده كثير من كارهي السعودية والبحرين".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هل يترك ترامب البيت الأبيض؟

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» العثور على مقبرة جماعية من الحرب العالمية الثانية في روسيا
» تفوق الخيال.. ظهرت براءته قبل تنفيذ حكم الإعدام
» هزت دولة إسلامية.. مقتل طفلة عمرها 8 سنوات تعمل خادمة
» السيسي: حفتر يضع مصلحة ليبيا نصب أعينه
» صدمة بالشارع السعودي بعد وفاة الإعلامي الشاب على حكمي
» بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي
» "أنقذت مصابين قاربوا على الوفاة".. خبر سار لمصابي كورونا
» "هطعمكم عشان كورونا".. خدعة أب لختان بناته الثلاثة
» بعد المكاسب التي حققتها.. حريق كبير يلتهم مستودع عملاق لـ"أمازون"
» الإسكان عن أزمة محور الزمر: "مش هنتصالح مع حد"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:37 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية