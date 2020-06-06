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"سكران يستعرض عضوه الذكري".. ضبط فنان شهير في الكويت بسبب فيديو صادم

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كويتي

سكران

فرحان العلي

مقطع مخل

حالة من الغضب العارم انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، بعد نشر فنان معروف فيديو مخل للآداب عبر موقع "سناب شات".

وفي التفاصيل فقد  ألقت الأجهزة الأمنية الكويتية القبض على الفنان الباكستاني المقيم على أراضيها فرحان العلي، بعد انتشار أحد المقاطع الخادشة التي قام بتصويرها عبر حسابه الخاص في السناب شات؛ إذ أشارت بعض الجهات إلى أنَّ "العلي" كان في حالة غير طبيعية، بينما قال مغردون أنه قد ظهر وهو يستعرض منطقة حساسة "عضوه الذكري" .

وصرّح مصدر أمني كويتي، بأن مباحث الجرائم الإلكترونية قامت بالقبض على الفنان الباكستاني الذي يقدم أعمالًا تلفزيونية في الكويت، وذلك لنشره مقطع فيديو خادشا للحياء عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي سناب شات، وأشاروا إلى أنه كان في حالة سكر، وبوضعٍ مخل بالآداب العامة ، وفقاً لموقع فوشيا .

وتصدر اسم الفنان "فرحان العلي" الترند عبر موقع "تويتر"، مطالبين بالتحقيق معه فيما طالب آخرون بطرده من الكويت.

بينما أنكر الفنان فرحان العلي علاقته بالمقطع، مرجعًا ذلك إلى اختراق حسابه في سناب شات.


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