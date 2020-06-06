الشاي الأخضر.. أسرار سحرية

06 يونيو 2020 - 02:26 م

يعتبر الشاي الأخضر من الأعشاب التي يقبل علي تناولها الكثيرون لطعمه المستساغ إلا أن الأبحاث الحديثة أثبتت أن له العديد من الفوائد الطبية التي يمكن أن يطلق عليها ساحرة خاصة بالنسبة للفتيات .

ومن أهم هذه الفوائد قدرته علي محاربة علامات الشيخوخة والتقدم في العمر.

يحتوي علي مضادات الأكسدة التي تزيد من مناعة الجسم .

يساعد علي إنقاص الوزن.

يجعل البشرة كالحرير ويعالج جفافها.

وينصح خبراء التغذية بتناول كوب من الشاي الأخضر يوميًا ولكن يجب ترك فترة زمنية مناسبة بعيدًا عن الوجبات ، حتى لا يحدث تداخل في امتصاص بعض الأغذية .